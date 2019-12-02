Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar'ın ikinci golü 30. dakikada Gökhan Gönül'den geldi. Ancak bu gol büyük tartışmalara neden oldu. Caner Erkin'in oyun alanını terk etmeden çevirip çevirmediğine dair Kayserispor kalecisi Silviu Lung ve birçok isim itirazlarda bulundu. Pozisyon sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte o pozisyon...