Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
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Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar'ın ikinci golü 30. dakikada Gökhan Gönül'den geldi. Ancak bu gol büyük tartışmalara neden oldu. Caner Erkin'in oyun alanını terk etmeden çevirip çevirmediğine dair Kayserispor kalecisi Silviu Lung ve birçok isim itirazlarda bulundu. Pozisyon sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. İşte o pozisyon...

2 Aralık 2019 Pazartesi 20:59
Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Süper Lig'in 13. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

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Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Beşiktaş'ın Kayserispor'a attığı ikinci golün ardından oyun alanını terk edip, etmediğine dair tartışma yaşandı.

Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

30. dakikada Caner Erkin, sol çizgiye inerek ortasını yaptı ve Gökhan Gönül gelişine vurarak golü attı.

Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Caner Erkin'in topu oyun alanını terk etmeden çevirip çevirmediğine dair Kayserispor kalecisi Silviu Lung bir itirazda bulundu.

Vodafone Park'ta büyük tartışma! Top çizgiyi geçti mi?

Maçın hakemi Ümit Öztürk, Kayserisporlu oyuncuların santra yapmamasını istedi ve VAR'dan gol için onay bekledi.

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