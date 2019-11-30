Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Porto deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. Portekiz ekibi rakibini 2-1 yenerken goller Vincent Aboubakar'dan geldi. Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana takımından uzak kalan ve sadece kupa maçlarında çok az süre alabilen Aboubakar attığı 2 golle maça da damgasını vurdu. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Aboubakar ile ilgili, "Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre." demişti. Fakat Beşiktaş'ta Aboubakar'ın muhteşem dönüşü sonrası transfer harekatı başladı. İşte detaylar...

30 Kasım 2019 Cumartesi 07:34 Güncelleme: 30.11.2019 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





