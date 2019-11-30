Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Porto deplasmanda Young Boys'la karşılaştı. Portekiz ekibi rakibini 2-1 yenerken goller Vincent Aboubakar'dan geldi. Sakatlığı nedeniyle sezon başından bu yana takımından uzak kalan ve sadece kupa maçlarında çok az süre alabilen Aboubakar attığı 2 golle maça da damgasını vurdu. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Aboubakar ile ilgili, "Şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre." demişti. Fakat Beşiktaş'ta Aboubakar'ın muhteşem dönüşü sonrası transfer harekatı başladı. İşte detaylar...
30 Kasım 2019 Cumartesi 07:34 Güncelleme: 30.11.2019 07:34
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'ndaki 5. hafta maçında Young Boys ile Porto karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Fassnacht'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

İkinci devrede toparlanan Porto'da sahneye çıkan Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, 75 ve 79. dakikalarda attığı gollerle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

Vincent Aboubakar bu sezon sadece 4 resmi maça çıkarken ilk gollerini kaydetti.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

Ağustos ayında sakatlanan Aboubakar, Kasım ayı sonunda geride dönmüş oldu. Aboubakar geçen sezonda 8 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar harekatı

"RİSKE GİREMEM DEMİŞTİ"

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükseldi. Siyah-beyazlılar sezon başında teknik direktör Abdullah Avcı'nın önüne, Vincent Aboubakar ismini getirmiş; ancak Mario Lemina'yı sakatlık raporları hakkında bilgi alamadığı için reddeden tecrübeli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar'ı da, "Bu sezon hiç oynamadı, bu nedenle riske giremem" diye reddettmişti.

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