Filede yolu yarıladık!
08 Mart 2019, Cuma
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Filede yolu yarıladık!

Filede yolu yarıladık!

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ekiplerimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı ikinci maçlarını da 3-0 kazanarak yarı finali garantiledi.

'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda sahneye ilk olarak son şampiyon VakıfBank çıktı. A Grubu'nda Fransa'nın Volero Le Cannet takımıyla karşılaşan VakıfBank rakibini 25-21, 25-15, 25-17 setlerle 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi. B Grubu'ndaki Eczacıbaşı VitrA ise ikinci maçında Tayland'ın Supreme Chonburi takımını 25-15, 25-11 ve 25-17'yle 3-0 yendi ve yarı finale yükseldi. VakıfBank'ın gruptaki son maçı yarın 12.00'de ekibi Minas ile Eczacıbaşı'nın ise yarın 09.00'da Brezilya ekibi Praia ile olacak.

AYDIN BŞB KARTAL'I GEÇTİ
Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı final turu rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. İlk maçı Beşiktaş 3-1 kazandığı için oynanan altın seti de alan Aydın turu geçti.

MALİYE TURLADI: 3-0
2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, bugün 16'lı Finaller Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi. Maçı 25- 17, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı. Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

  1. 6.12.2018
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