CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 3. Lig Şampiyon olmak için çalışıyoruz

Şampiyon olmak için çalışıyoruz

Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı, kırmızı siyahlıların küllerinden doğacağını söyledi ve “Allah nasip ederse şampiyon olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Şampiyon olmak için çalışıyoruz

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle bir dönem Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen ancak geçen sezon yeniden 3. Lig'e yükselerek play-off oynayan Eskişehirspor, 2. Lig'e çıkmayı başaramamıştı. Kırmızı-siyahlılarda bu sene ise hedef şampiyon olup, bir üst lige çıkmak. Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı da yaptığı açıklamayla küllerinden doğacaklarını söyledi ve taraftarlardan şampiyonluk yolunda destek istedi. Şapçı, şunları söyledi: "Ayın 12'sinde Bolu'da 9 günlük kamp yapacağız. Ardından 21'inde çalışmaları tamamlayıp 24 ya da 25'inde tekrar Eskişehir'de hazırlıklarımıza başlayacağız. Şu an için transfer çalışmalarımızı tamamladık. Ancak hazırlık maçları ve oyuncularımızın antrenman performanslarına göre kadromuzu yeniden değerlendirebiliriz. Allah nasip ederse şampiyon olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Sörloth için kesenin ağzı açıldı!
Altın yükselişte! 5 Ağustos altın fiyatları
DİĞER
Fenerbahçe'ye 2 yıldızdan biri imza atacak! Transferde golcü harekatı...
İmar değil imkan pazarlığı! Menderes'te dönen rüşvetin tapesi Takvim'de: Müdürüm altından kalkamayız! Para kuryesine gönüllülük esası
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Arsenal'dan Osimhen çıkarması! Takas...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Salah... 00:45
Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! Benfica'dan F.Bahçe'ye Pavlidis yanıtı! 00:45
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor G.Saray'dan şaşırtan transfer! Cimbom'un yeni jokeri M. City'den geliyor 00:45
Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... Ertuğrul Doğan açıkladı: Sörloth... 00:45
F.Bahçe'den Martinelli bombası! F.Bahçe'den Martinelli bombası! 00:45
Mohamed Salah, Trabzonspor'da! Mohamed Salah, Trabzonspor'da! 00:45
Daha Eski
İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak İsmail Kartal müjdeyi verdi! 2 isim kadroda alacak 00:45
Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı Oğuz Aydın paylaşılamıyor! Avrupa'dan 4 talibi çıktı 00:45
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! İşte o isim... 00:45
Beşiktaş'a İngiliz kanat! Beşiktaş'a İngiliz kanat! 00:45
F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'ye Brezilyalı santrfor! Transfer görüşmesi... 00:45
Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Chelsea'nin yıldızı F.Bahçe'ye! 00:45