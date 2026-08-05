Şampiyon olmak için çalışıyoruz

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle bir dönem Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen ancak geçen sezon yeniden 3. Lig'e yükselerek play-off oynayan Eskişehirspor, 2. Lig'e çıkmayı başaramamıştı. Kırmızı-siyahlılarda bu sene ise hedef şampiyon olup, bir üst lige çıkmak. Eskişehirspor Teknik Direktörü Hakan Şapçı da yaptığı açıklamayla küllerinden doğacaklarını söyledi ve taraftarlardan şampiyonluk yolunda destek istedi. Şapçı, şunları söyledi: "Ayın 12'sinde Bolu'da 9 günlük kamp yapacağız. Ardından 21'inde çalışmaları tamamlayıp 24 ya da 25'inde tekrar Eskişehir'de hazırlıklarımıza başlayacağız. Şu an için transfer çalışmalarımızı tamamladık. Ancak hazırlık maçları ve oyuncularımızın antrenman performanslarına göre kadromuzu yeniden değerlendirebiliriz. Allah nasip ederse şampiyon olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz."