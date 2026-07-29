Eskişehirspor pivot golcü arıyor

2. Lig’i hedefleyen Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor’da, Teknik Direktör Hakan Şapcı, pivot santrfor transferi yapacaklarını müjdeledi
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek Eskişehirspor, geçtiğimiz sezon play-off'ta kaçırdığı 2. Lig'i bu sefer ıskalamak istemiyor. Kırmızı-siyahlıların Teknik Direktörü Hakan Şapçı, "Büyük hedeflere yürüyen takımların sağlam temeller üzerine kurulması gerekir. Biz de bu doğrultuda hareket ediyoruz. Transfer çalışmalarında önemli bir mesafe katettik. Yönetimimiz, çok büyük bir özveri gösterdi. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Taleplerimiz doğrultusunda önemli transferler gerçekleştirildi ve hazırlık sürecine sorunsuz başladık. Şu anda kadromuzun yaklaşık yüzde 90'ı oluştu. Tek önemli eksiğimiz, pivot santrfor. Santrfor transferi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu transferi de sonuçlandıracağız. Bunun yanında alternatif oluşturacak birkaç hamle olabilir" diye umut dağıttı.