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TÜRKİYE SLOVENYA U21 MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

Türkiye U21 Milli Futbol Takımı'mız ile Slovenya U21 Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 16:50 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:10
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TÜRKİYE SLOVENYA U21 MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

Türkiye - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümit Milli Takım'ımız, yeni bir serüvene A Spor ekranlarında çıkacak. Türkiye U21 Milli Erkek Futbol Takımı'mız, Slovenya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Slovenya maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN? ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Slovenya maçı 17 Kasım Cuma günü saat 19.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Pendik Stadyumu'nda oynanacak.

Ümit Millî Takımımızın Slovenya ve Norveç maçları aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Levent Sürme

TÜRKİYE SLOVENYA U21 MAÇI CANLI İZLE

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