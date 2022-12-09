Haberler Türkiye Basketbol Ligi Manisa Büyükşehir Belediyespor Darüşşafaka 73-92 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manisa Büyükşehir Belediyespor Darüşşafaka 73-92 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 10. hafta açılış karşılaşamsında Darüşşafaka Manisa Büyükşehir Belediyespor'un konuğu oldu. Darüşşafaka deplasmandan 92-73'lük skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte maçın detayları...

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 21:36
Manisa Büyükşehir Belediyespor Darüşşafaka 73-92 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftanın açılış maçında Darüşşafaka, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile kozlarını paylaştı. Darüşşafaka deplasmandan 92-73'lük skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN DETAYLARI

Manisa Büyükşehir Belediyespor, müsabakaya iyi başlayan taraf oldu, Anosike ve Cruz'un etkili oyunuyla 5. dakikaya 14-8 önde girdi. Ev sahibi ekibe McCullough ve Starks'ın sayılarıyla yanıt veren Darüşşafaka, bitimine 3 dakika 13 saniye kala ilk kez öne geçtiği periyodu, 24-22 üstün tamamladı.

Darüşşafaka, Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili oyunuyla 15. dakikaya 37-31 önde girdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Roberson'un sayılarıyla oyuna ortak olmaya çalışsa da dış atışlarda yüksek isabet sağlayan konuk ekip, soyunma odasına 49-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ve müsabakanın 25. dakikasını 59-44 önde geçen Darüşşafaka, Yeboah ve Starks ile farkı 20 sayıya kadar çıkararak, periyodu 69-49 önde bitirdi.

Maçın 35. dakikasına 78-59 önde giren Darüşşafaka, Hakan Sayılı ve Yeboah'ın son bölümde ürettiği sayılarla müsabakadan 92-73 galip ayrıldı.

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