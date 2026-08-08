Göztepe-Trabzon maçı A Spor'da

Gürsel Aksel Stadı'ndaki sezon öncesi son ve en ciddi prova olan maç saat 20.00'de başlayacak. Göztepe ile Trabzonspor arasında saat 20.00'de oynanacak maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi ve sonrası yapılacak yayınlarla taraftarlar futbola doyacak. Jübile maçının VIP 1.250-750 TL, batı tribünü 500 TL, doğu tribünü 350 TL, kuzey ve güney kale arkaları 250 TL'den satışa sunulan biletleri tükendi.

SALAH VE ONANA KADRODA DEĞİL

Göztepe ve Trabzonspor taraftarları takımlarını sezon öncesi yeni transferlerle ilk kez izleme fırsatı bulurken diğer yandan tüm gözler bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yeni transferi Salah'ta olacak. Yıllardır forma giydiği Liverpool'dan ayrılıp Trabzonspor'a imza atması dünya çapında gündem olan Mısırlı yıldız bugün yok. Salah, son olarak 1 ay önce 7 Temmuz'da FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Messi'li Arjantin'e karşı görev yapmıştı. Ayrıca Onana da yok.