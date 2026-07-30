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Haberler Trabzonspor Onuachu’dan öğreneceğim

Onuachu’dan öğreneceğim

Mitongo: Trabzonspor’a gelişimdeki en büyük sebep gençlerin burada gelişerek Avrupa’nın büyük takımlarına gitmeleri. Onuachu’dan çok şey öğreneceğim

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Onuachu’dan öğreneceğim

Fırtına'nın Standard Liege'den kadrosuna kattığı Rene Mitongo, takımın Avusturya kampına katıldı. Sabah saatlerinde Avusturya'ya gelen 18 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un kamp yaptığı otelin önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı:

Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. İki yönü de oynamaya çalışıyorum.

Hem topu koruyabilirim hem de atakların sonuçlanmasına yardım ederim.

Onuachu'dan çok şey öğreneceğim. Genk'te onu takip ediyordum. Benzer profildeyiz.

Buraya gelmeden önce Cavanda ile görüştüm. O da bana takımla ilgili çok güzel şeyler söyledi.

Trabzonspor'a gelişimde en büyük sebep genç oyuncuların burada gelişerek Avrupa'nın büyük takımlarına transfer olmaları. Bunun en güzel örneği Augusto. Ben de onun gibi yapmak istiyorum.

4+1 YILLIK İMZA ATTI

Trabzonspor, Mitongo'yu duyurdu Standard Liege'e bonservis bedeli olarak 3 milyon euro 3 taksit halinde ödenecek. 4+1 yıllık imza atan Mitongo'ya her bir sezon için 675 bin euro, opsiyon kullanılırsa 780 bin euro verilecek.

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