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Haberler Trabzonspor Muçi: Kararımı vermiştim

Muçi: Kararımı vermiştim

Ernest Muçi, Avusturya kampında BeIN Sporst'a konuştu. 25 yaşındaki 10 numara, "Aslında kiralık olarak geldiğimde buradan başka bir yere gideceğimi hayal etmedim. Bütün çalışmalarımı bu şekilde yaptım ve bana olan güveni boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla en iyisini yapabilmek istiyoruz. Yeni transferlerimiz de bu doğrultuda çalışıyorlar. Her şey iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2026 06:50
Muçi: Kararımı vermiştim

Ernest Muçi, Avusturya kampında BeIN Sporst'a konuştu. 25 yaşındaki 10 numara, "Aslında kiralık olarak geldiğimde buradan başka bir yere gideceğimi hayal etmedim. Bütün çalışmalarımı bu şekilde yaptım ve bana olan güveni boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarımla en iyisini yapabilmek istiyoruz. Yeni transferlerimiz de bu doğrultuda çalışıyorlar. Her şey iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİSİ HOCANIN GÜVENİ

"En önemlisi burada hocanın bana güvenmesiydi. Benden beklenen bir katkı vardı. Bana inanmışlardı ve ben de bu doğrultuda her maç en iyisini yapmaya çalıştım. Benim adıma iyi bir sezondu ama daha iyisini yapmak için çabalayacağım."

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