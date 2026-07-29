Osorio karar aşamasında

Trabzonspor’un transfer gündeminde yer alan Şilili sağ kanat Dario Osorio, geleceğiyle ilgili kritik bir karar vermek üzere.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Midtjylland'da forma giyen Dario Osorio'nun transferi için Trabzonspor ısrarcı bir tavır sergiliyor. Şili basınından Bolavip'e göre bordo-mavililer, 22 yaşındaki sağ kanat için yaptığı teklifi 20 milyon euro'ya çıkardı. Midtjylland'ın geçtiğimiz günlerde reddettiği 15 milyon euro'luk teklifin ardından gelen bu yeni rakamın, Danimarka ekibini ikna etmeye yettiği belirtiliyor. Kulüpler anlaşsa da Şilili yıldızın Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gitme hedefi olduğu ama teklif gelmediği biliniyor. Osorio'nun bu nedenlerle Trabzonspor'un teklifini değerlendirmeye başladığı vurgulandı.