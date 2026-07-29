6 numara için ısrar

Bordo-mavililer birçok bölgeye transfer yapmasına rağmen Fatih Tekke'nin 6 numara pozisyonuna yeni bir futbolcu istediği öğrenildi. 48 yaşındaki hocanın savunma yönü güçlü, rakip hücumlarını karşılayabilen ve kazandığı topu doğru şekilde kullanabilen bir orta saha istediği belirtildi.

FOLCARELLİ'NİN YANINA

Kadroda Folcarelli başta olmak üzere orta sahanın savunma yönünde görev yapabilecek oyuncular bulunuyor. Planlanan transferin Folcarelli'nin gönderilmesi amacıyla değil, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için yapılacağı ifade edildi.

DAHA AGRESİF BİR İSİM

Teknik heyetin Folcarelli'den daha agresif ve top kazanma özelliği daha yüksek bir oyuncu talep ettiği kaydedildi. Yeni 6 numaranın savunmanın önündeki alanı kapatması, rakibin geçiş hücumlarını kesmesi ve takımın topu yeniden kazandıktan sonraki ilk pasını kullanması adına böyle bir arayışa girildiği ifade edildi.

ÖNCELİK SAVUNMADA

Eintracht Frankfurt karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından teknik heyetin uygulamak istediği oyun anlayışı netleşmeye başladı. Öncelik, savunma hattındaki sorunların giderilmesine ve takım halinde daha dengeli bir yapının oluşturulmasına verildi.

SORUN DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezondan itibaren özellikle yerleşik savunmada sıkıntılar yaşayan Fırtına, bu sorunu çözmek istiyor. Frankfurt maçında kalesinde görülen goller, bireysel hataların ve savunma organizasyonundaki bazı eksikliklerin devam ettiğini gösterdi.

ALAN PAYLAŞIMI ÖNEMLİ

Karadeniz devinin yeni oyun anlayışında doğru alan paylaşımı önemli bir yer tutuyor. Bordo-mavili futbolcuların öncelikle savunma bölgesindeki boşlukları kapatmaları ve rakibin tehlikeli alanlara girmesini engellemeleri, rakibe set çekmeleri hedefleniyor.

SAHAYA YANSIYACAK

Teknik heyetin hazırlık dönemindeki çalışmalarında savunma güvenliği, geçiş oyunu ve hücum organizasyonlarını belirli bir sıra içerisinde geliştireceği belirtildi. Kalan hazırlık maçlarında da bu oyun anlayışına yönelik çalışmaların sahaya yansıması bekleniyor.