CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Yeni orkestra sefi

Yeni orkestra sefi

Ruslan Malinovskyi idmanlardaki performansı ile orta sahanın beyni olacağını gösterdi. 33 yaşındaki Ukraynalı yıldızdan Sosa ve Hamsik etkisi bekleniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Yeni orkestra sefi

Yeni transfer Ruslan Malinovskyi, antrenmanlarda sergilediği performansla Trabzonspor'un orta sahadaki yeni beyni olacağını gösteriyor. Taktik çalışmalarda takımın saha içi lideri ve oyun aklı olarak öne çıkan 33 yaşındaki orta saha, sergilediği performansla teknik heyetten tam not alıyor. Bordo-mavili yönetim ve teknik kadro, geçmiş yıllarda Jose Sosa ve Marek Hamsik ile yakalanan orta saha başarısının benzerini Malinovskyi ile tekrarlamayı hedefliyor.

SOSA VE HAMSİK ETKİSİ

Fırtına, geçmiş dönemlerde orta saha liderliğini verdiği isimlerden tarihi verimler elde etmişti. Sosa'nın vizyoner oyun kuruculuğu ve Hamsik'in şampiyonluk sezonunda üstlendiği "Orkestra Şefi" rolü hafızalardaki tazeliğini korurken, yönetim ve taraftarlar Malinovskyi'den de aynı seviyede bir katkı bekliyor.

TAKTİK ÇALIŞMALARIN MERKEZİNDE

Teknik heyetin yapılan tüm taktik provalarda oyunun merkezine koyduğu Malinovskyi, hem takımın temposunu ayarlama hem de kilit paslarla takımı hücuma kaldırma sorumluluğunu üstlendi. Sahadaki hırsı ve yönlendirici yapısıyla dikkat çeken Ukraynalı yıldız, teknik kadronun en güvendiği isimlerden oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Brahim Diaz'dan G.Saray'a haber var!
F.Bahçe'den G.Saray'a 60 milyon euro'luk çalım!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Tokayev'den Putin'e Ukrayna barışı teklifi: İstanbul 2.0'a dönülsün
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da De Bruyne zirvesi!
F.Bahçe'den savunmaya yerli hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! Leao'dan F.Bahçe paylaşımına yanıt! 01:11
G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! G.Saray, B. Fernandes'in alternatifini buldu! 01:11
F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı F.Bahçe'de ilk ayrılık yolda! Başkan resmen açıkladı 01:11
Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! Milletler Ligi'nde finalin adı Türkiye-Brezilya! 01:11
Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi Osimhen'e ihtar geldi! İşte sebebi 01:11
G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... G.Saray'a Bremer şoku! O teklife yanıtı... 01:11
Daha Eski
U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! U17 Milliler Balkan şampiyonu oldu! 01:11
Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! Milli okçular 18 madalyayla zirvede tamamladı! 01:11
F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! F.Bahçe'den Rafael Leao açıklaması! 01:11
Beşiktaş'tan Fofana bombası! Beşiktaş'tan Fofana bombası! 01:11
G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! G.Saray'a Bruno Fernandes müjdesi! 01:11
F.Bahçe'ye Sambacı golcü! F.Bahçe'ye Sambacı golcü! 01:11