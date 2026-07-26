Yeni orkestra sefi

Yeni transfer Ruslan Malinovskyi, antrenmanlarda sergilediği performansla Trabzonspor'un orta sahadaki yeni beyni olacağını gösteriyor. Taktik çalışmalarda takımın saha içi lideri ve oyun aklı olarak öne çıkan 33 yaşındaki orta saha, sergilediği performansla teknik heyetten tam not alıyor. Bordo-mavili yönetim ve teknik kadro, geçmiş yıllarda Jose Sosa ve Marek Hamsik ile yakalanan orta saha başarısının benzerini Malinovskyi ile tekrarlamayı hedefliyor.

SOSA VE HAMSİK ETKİSİ

Fırtına, geçmiş dönemlerde orta saha liderliğini verdiği isimlerden tarihi verimler elde etmişti. Sosa'nın vizyoner oyun kuruculuğu ve Hamsik'in şampiyonluk sezonunda üstlendiği "Orkestra Şefi" rolü hafızalardaki tazeliğini korurken, yönetim ve taraftarlar Malinovskyi'den de aynı seviyede bir katkı bekliyor.

TAKTİK ÇALIŞMALARIN MERKEZİNDE

Teknik heyetin yapılan tüm taktik provalarda oyunun merkezine koyduğu Malinovskyi, hem takımın temposunu ayarlama hem de kilit paslarla takımı hücuma kaldırma sorumluluğunu üstlendi. Sahadaki hırsı ve yönlendirici yapısıyla dikkat çeken Ukraynalı yıldız, teknik kadronun en güvendiği isimlerden oldu.