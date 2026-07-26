Tribünler bu yıl birleşiyor

2026-2027 sezonu öncesi Trabzonspor tribünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bordo-mavili kulübün yönetimi ile taraftar grupları arasında gerçekleştirilen kritik toplantılarda, tribünlerde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
2026-2027 sezonu öncesi Trabzonspor tribünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bordo-mavili kulübün yönetimi ile taraftar grupları arasında gerçekleştirilen kritik toplantılarda, tribünlerde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı.