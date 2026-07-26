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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı!

Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı!

Bordo mavili kulüp yönetimi, Bodrum FK’nın genç santrforu Ali Habeşoğlu ve Çaykur Rizespor’un çok yönlü oyuncusu Mithat Pala için temaslarını yeniden hızlandırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan transferde yerli harekatı!

Trabzonspor yerli hamlelerine ağırlık vermeye devam ediyor. Bordo- Mavili yönetim, Ali Habeşoğlu ile Mithat Pala için yeni bir operasyon başlattı. Bodrum FK formasıyla sergilediği performans ve skorer kimliğiyle dikkat çeken 21 yaşındaki santrfor Ali, hücum hattındaki potansiyeliyle Trabzonspor teknik heyetinin beğenisini topluyor. Çaykur Rizespor'da sağ bek başta olmak üzere sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen 25 yaşındaki Mithat da joker özelliğiyle kadro kalitesini artırmak isteyen bordo- mavililerin radarında bulunuyor. İki oyuncu için de şartları zorlayan yönetimin, pazarlıklarda aşama kaydederek bu transferleri kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği dile getiriliyor.

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