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Haberler Trabzonspor Osorio yaklaşıyor

Osorio yaklaşıyor

Bordo mavililer, Midtjylland forması giyen Dario Osorio’nun transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Hem futbolcu hem de Danimarka ekibi ile görüşmeler sürüyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Osorio yaklaşıyor

Trabzonspor, kadrosunu şekillendirmek için transfer piyasasında vites artırdı. Fırtına'da sağ kanat transferi için öncelikli isim Midtjylland'dan Dario Osorio. 22 yaşındaki Şilili futbolcuyla uzun zamandır görüşmeleri sürdüren ve imza attırmak için ikna etmeye çalışan bordo- mavililer, bir an önce bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu çabalar olumlu sonuç vermiş gibi gözüküyor. İlk başlarda Trabzonspor seçeneğine mesafeli yaklaşan Osorio, bordo-mavili kulübe gelme konusunda fikrini kısmen değiştirdi. Oyuncu cephesinden alınan son geri dönüşler, önceki döneme göre daha olumlu oldu.

MARKET DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transferdeki temel sorunlardan birinin Osorio'nun temsilcisiyle yürütülen görüşmeler olduğu belirtildi. Trabzonspor yönetiminin, genç oyuncunun menajeriyle yaşanan sorunları aşmak için temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. 1.84 boyundaki futbolcunun Trabzonspor'a tamamen kapalı olmadığı ancak temsilci cephesindeki belirsizliğin süreci yavaşlattığı ifade edildi. 22 yaşındaki sağ kanadın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 15 milyon euro olan Şilili futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapıyor. Osorio, klasik çizgi kanadından çok, topu alıp iç koridora kat eden modern bir ters kanat oyuncusu.

KIRAN KIRANA

Karadeniz devi, Dario Osorio transferi için Midtjylland ile kıran kırana pazarlık yürütüyor. Danimarka ekibi, kapıyı 20 milyon euro'dan açtı. Trabzonspor ise bonuslar dahil 15 milyon euro teklif etti. Taraflar arasında pazarlıklar sürüyor.

TEKKE'NİN ISRARI SÜRÜYOR

Fatih Tekke'nin Osorio'yu beklediği kaydedildi. 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında vasat bir görüntü çizdi ancak bordo mavililer, genel performansa göre fikrini değiştirmedi.

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