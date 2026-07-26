Malheiro piyangosu

Bordo mavililerin eski sağ beki Pedro Malheiro, Bundesliga yolunda. Freiburg'un, BAE temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Portekizli savunmacı için girişimlere başladığı iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncu 7 milyon doların üzerinde bir paraya transfer olursa Fırtına yüzde 15 pay alacak.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Bordo mavililerin eski sağ beki Pedro Malheiro, Bundesliga yolunda. Freiburg'un, BAE temsilcisi Al-Wasl'da forma giyen Portekizli savunmacı için girişimlere başladığı iddia edildi. 25 yaşındaki oyuncu 7 milyon doların üzerinde bir paraya transfer olursa Fırtına yüzde 15 pay alacak.