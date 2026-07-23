Umutlar iyice arttı

En yüksek puanına bu dönem ulaşarak ligi 69 puanla tamamlayan Trabzonspor, önümüzdeki sezona daha umutlu ve iddialı bakmaya başladı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Teknik direktör Fatih Tekke'nin 11 Mart 2025'te gelmesinin ardından geçen yaklaşık 15 aylık süreçte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek önemli bir başarıya ulaştı. Bu durum yönetimin transferde daha cesur davranmasını sağlıyor.

TRİBÜNLER BİRLEŞİYOR

2026-2027 sezonu öncesi Trabzonspor tribünlerinde yeni bir dönem başlıyor. Bordo- mavili kulübün yönetimi ile taraftar grupları arasında gerçekleştirilen kritik toplantılarda, tribünlerde birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı.

NOKTA ATIŞI FUTBOLCULAR HEDEFTE

Karadeniz devi, transfer döneminin yeni bölümünde daha net oyunculara yöneldi. Şu ana kadar yapılan bazı transferlerin tamamlayıcı hamle olarak değerlendirildiği, bundan sonraki süreçte ise doğrudan katkı verecek isimlerin alınacağı dile getirildi.

İDDİALI OYUNCULAR TRANSFER EDİLECEK

Bordo mavililerin, satışlardan önemli gelirler elde etmesinin ardından daha iddialı futbolculara yönelmesi bekleniyor. Yönetimin yabancı kontenjanı ve ekonomik şartları dikkate alarak ilerleyeceği ifade edildi.

ÖNCELİK İKİ BÖLGEDE

Yönetim transferde önceliğini sağ kanat ve santrfor bölgelerine verdi. Teknik heyetin kadro yapısını netleştirmek istediği belirtildi. Yönetimin de bu doğrultuda sağ kanat ve forvet için temaslarını yoğunlaştırdığı dile getirildi.