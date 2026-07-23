Schladming kampı başlıyor

Bordo-mavililer, 20 Temmuz sabah gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzon etabını tamamlamasının ardından iki günlük izne ayrılmıştı. İznin sona ermesiyle birlikte Karadeniz devi, bugün Avusturya'nın Schladming kasabasında kampa girecek.

3 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

2 Ağustos'a kadar Schladming'te çalışmalarını sürdürecek Trabzonspor, (26 Temmuz Pazar | 16.30 (TSİ) Frankfurt, 30 Temmuz Perşembe | 18.30 (TSİ): Al Sadd ve 2 Ağustos Pazar | 17.30 (TSİ): Udinese Calcio) olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak. Maçları HT Spor ekranlara getirecek.

HEM FİZİKSEL HEM TAKTİKSEL

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo- mavililer, Avusturya kampında hem fiziksel hem de taktik çalışmalarını sürdürerek yeni sezon öncesi son hazırlıklarını tamamlayacak. Yeni transferin kampa yetiştirilmesi bekleniyor.