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Haberler Trabzonspor Nwaiwu gitti gidiyor!

Nwaiwu gitti gidiyor!

Fulham’ın Trabzonspor’a yaptığı son resmi teklifin 30 milyon euro olduğu belirtildi. Transferin 32 milyon euro karşılığında tamamlanacağı iddia edildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Nwaiwu gitti gidiyor!

Chibuike Nwaiwu için İngiliz ve Afrika basınından peş peşe transfer haberleri geldi. Premier Lig ekibi Fulham'ın istediği 22 yaşındaki stoperin transferinde sona yaklaşıldığı öne sürüldü. Fulham ile Nijeryalı oyuncu büyük ölçüde anlaştı, kulüpler arasındaki görüşmelerde son aşamaya geçildi. İngiliz ve Afrika basını, Fulham'ın Trabzonspor'a 30 milyon euro önerdiğini duyurdu. Transferin 32 milyon euro + bonuslar karşılığında sonuçlanabileceği de iddia edildi. İki takım arasında, ödeme şekli, taksit vadeleri ve oyuncunun gelecekteki satışından Trabzonspor'a verilecek pay oranı üzerinde müzakerelerini sürdürüyor. Bordo-mavililerin sonraki satıştan en az %15 pay talep ettiği, görüşmelerin bu konuda devam ettiği ifade edildi. Afrika basınından Afrik-Foot ise transferin önündeki tek engelin Trabzonspor'un resmi onayı olduğunu yazdı.

5.5 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Fırtına, devre arasında Wolfsberger AC kulübünden 5.5 milyon euro'ya aldığı Nwaiwu'dan 7 ayda 6 kat para kazanabilir. Nwaiwu, bordomavililerde 21 maçta 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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