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Haberler Trabzonspor Yeni sistem yükleniyor

Yeni sistem yükleniyor

Yeni sezon öncesinde takımını istediği oyun anlayışına ulaştırmayı hedefleyen Fatih Tekke, fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra oyun formasyonları ve taktik organizasyonlar üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, saha içindeki uygulamaları bire bir yönlendirirken, oyuncularıyla sık sık değerlendirmelerde bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Yeni sistem yükleniyor

Yeni sezon öncesinde takımını istediği oyun anlayışına ulaştırmayı hedefleyen Fatih Tekke, fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra oyun formasyonları ve taktik organizasyonlar üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adam, saha içindeki uygulamaları bire bir yönlendirirken, oyuncularıyla sık sık değerlendirmelerde bulunuyor.

ÖNCE ANALİZ SONRA UYGULAMA

Antrenmanlar öncesi futbolcularıyla analiz toplantıları gerçekleştiren Fatih Tekke, rakip analizlerinin yanı sıra takımın saha içi yerleşimi, geçiş oyunları ve pres üzerinde detaylı sunumlar yapıyor. Teknik heyet, oyuncuların yeni oyun sistemini kısa sürede benimsemesi için teorik çalışmalara da önem veriyor.

HEDEF HAZIR BİR TRABZONSPOR

Sezonun başlamasına kadar takımın hem fiziksel hem de taktiksel açıdan istenen seviyeye ulaşmasını amaçlayan Fatih Tekke, yeni transferlerin de sisteme adapte olması için yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Bordo-mavililer, hazırlık maçlarıyla da yeni oyun planını sahaya yansıtmayı hedefliyor.

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