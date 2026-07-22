Tüm dünyada ses getirdi

Trabzonspor, transfer döneminde yaptığı oyuncu satışlarıyla dünya çapında dikkat çeken kulüpler arasına girdi. Transfermarkt verilerine göre bordo-mavili ekip, bu sezon 23 yaş altı oyuncu satışından en yüksek gelir elde eden takımlar listesinde dünya genelinde 11. sırada yer aldı. Trabzonspor'un genç oyuncu satışlarından elde ettiği gelirin 43.5 milyon euro olduğu görüldü. Listede Trabzonspor'un önünde Chelsea, Tottenham, Rennes, Freiburg, Atalanta, Sporting, Hoffenheim, Salzburg, Reims ve Anderlecht gibi kulüpler yer aldı.

YENİ SATIŞLAR SIRALAMAYI DEĞİŞTİREBİLİR

Olası yeni oyuncu satışlarının bordo-mavili kulübün dünya sıralamasındaki yerini daha da yukarı taşıyabileceği ifade edildi. Özellikle genç oyunculara gelen yüksek teklifler, Trabzonspor'un transfer dönemindeki gelir tablosunu yakından ilgilendiren başlıklar arasında yer alıyor.

YAŞ AYRIMI OLMADAN DA DİKKATLERİ ÇEKTİ

Trabzonspor, yalnızca 23 yaş altı oyuncu satışlarında değil, yaş ayrımı olmaksızın yapılan genel oyuncu satış gelirleri listesinde de üst sıralarda yer aldı. Ayrıca bu sezon oyuncu satışından 48.55 milyon euro gelir elde ettiği ve dünya genelinde şuana kadar gönderdiği isimlerle birlikte 18. sırada bulunduğu görüldü.