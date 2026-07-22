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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tsygankov alınabilir

Tsygankov alınabilir

Bordo mavililer, Girona’nın Ukraynalı sağ kanadının haber göndermesi üzerine yeni yol haritası belirleme kararı aldı. Tsygankov için Fatih Tekke karar verecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Tsygankov alınabilir

Sağ kenara yapılacak takviye, Trabzonspor'da transferin 1 numaralı gündem maddesi... Zubkov'un boşluğunu henüz dolduramayan bordo-mavililerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Osorio için 1 haftadır yoğun temasta olan Fırtına, Midtjylland'ın 22 yaşındaki yıldızını çok istiyor. Öncesinde Prestianni konusunda uğraş veren fakat Benfica ile uzlaşamayan Trabzonspor'un eski aşkı da tekrar gündeme geldi: Viktor Tsygankov... Sezon biter bitmez transferi için görüşmelere başlanan 28 yaşındaki sağ kanat, önceliğinin İspanya olduğunu söyleyip, kararsız bir tutum çizmişti. Karadeniz devi uzun süre Ukraynalı futbolcuyu beklemesine rağmen somut gelişme yaşanmayınca da alternatiflere yönelme olmuştu. 2. Lig'e düşen Girona ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tsyganko'un değeri 15 milyon euro.

GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Fakat son periyotta Viktor Tsygankov tarafından kulübe geri dönüş yapıldığı belirtildi. İstediği teklifleri alamayan Ukraynalı yıldızın menajerinin, Fırtına ile görüşmek istediği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke'nin kararına göre tekrar masaya oturabilir. Hafta içinde sağ kanat transferindeki bilmecenin çözülmesi bekleniyor.

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