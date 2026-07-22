Cabral’a büyük onur

Arjantin ağlarına yolladığı harika gol, 2026 Dünya Kupası’nın en güzel gol ödülüne aday gösterildi
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'un yeni transferi Yeşil Burun Adalı sol bek Sidny Lopes Cabral, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda attığı muhteşem golle dünya futbolunun gündeminde yer almaya devam ediyor. FIFA, "Turnuvanın En Güzel Golü" ödülü için aday gösterilen golleri açıkladı. Açıklanan listede Trabzonspor'un yeni transferi 23 yaşındaki yıldız da yer aldı. Cabral, Yeşil Burun Adaları'nın son 32 turunda Arjantin'e uzatmalarda 3-2 yenildiği mücadelede attığı klas golle hafızalara kazınmıştı. Bu gol, daha önce FIFA'nın son 32 turu oylamasında da en iyi gol seçilmişti.