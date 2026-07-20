B planı Tsygankov

Bordo-mavililer sağ kanat transferini hızlıca bitirmek istiyor. Transfer operasyonlarının merkezindeki isim olan Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya harekete geçti. Girona'dan 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov gündemde yer alıyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Christ Oulai'nin transferi için İtalya'ya Fiorentina'ya görüşmeye gitti. Şahinkaya daha sonra rotasını İspanya'ya çevirdi. İspanya yolculğunun Viktor Tsygankov için mi yoksa sürpriz bir futbolcu için mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

KAMPA KADAR BİTECEK

İbrahim Şahinkaya'nın, İspanyol ekiplerinden Girona forması giyen yıldız oyuncu Tsygankov'un transferini bitirmek için kulüp yetkilileriyle masaya oturması ihtimali de yüksek gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde Tsygankov cephesi Trabzonspor'a bir geri dönüş yapmış ve tekrar görüşme yapmak istediğini iletmişti. Bordo-mavili yönetimin, takımın 23 Temmuz tarihinde başlayacağı Avusturya kampına kadar sağ kanat transferini bitirmekte kararlı olduğu öğrenildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Viktor Tsygankov, Girona'dan ayrılmak istediğini İspanyol kulübüne iletti. La Liga'dan düşen Girona'da birçok futbolcunun benzer bir durum yaşadığı aktarıldı. 28 yaşındaki Ukraynalı sağ kanadın bu nedenle Trabzonspor'la görüşmeler yapmak istediği vurgulandı. Tsygankov'un Girona ile kontratı Haziran 2027'de sona eriyor.

ESPANYOL DA DEVREDE

Bordo-mavililerin gündeminde olan Viktor Tsygankov'u İspanya'dan Espanyol kulübü de takip ediyor. 2023'ten beri Girona'da olan 28 yaşındaki yıldızı yakından tanıyan Espanyol'un harekete geçeceği belirtildi. Ukraynalı sağ kanada resmi teklif sunulacağı öne sürüldü.