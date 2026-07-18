Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Trabzonspor, sağ kanat transferinde bir an önce sonuç almak istiyor. Bordo-mavili yönetim bu doğrultuda birçok futbolcu ile temasta. Ancak özellikle bir futbolcu son günlerde öne çıktı. Listenin en sıcak ve dikkat çeken isimlerinden biri Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Dario Osorio... Fırtına, 22 yaşındaki sağ kanat için Danimarka ekibine 14 milyon euro önerdi. Ancak bu para yeterli görülmedi. Karadeniz devi, transferde vites yükseltti.

Yönetim, önceliği genç futbolcuyu ikna etmeye verdi. Midtjylland'dan izin alarak Osorio ile masaya oturan Trabzonspor, yüksek bir maaşla genç futbolcuyu etkiledi. Cazip teklif sonrası 1.84 boyundaki futbolcu gelmeye sıcak bakıyor.

SÜREÇ İYİCE HIZLANACAK

İkna sürecini hızlandırmak isteyen Trabzonspor, devreye Osorio'nun Midtjylland'dan takım arkadaşı Aral Şimşir'i sokacak.

Şimşir'in telefonla eski takım arkadaşına Trabzonspor hakkında detaylı bilgi vereceği ve aklındaki soru işaretlerini gidereceği ifade ediliyor. Yönetim, Osorio'nun son kararını beklemeye geçti.

Yıldız oyuncunun "Tamam" demesi halinde, sürecin iyice hız kazanacağı ve transferin 2-3 gün içerisinde tamamen bitirileceği öngörülüyor.

Futbolcunun yeşil ışık yakması sonrası Fırtına, Midtjylland'a yeni teklif sunacak. Yönetim, yetkili menajerlere, "Ne yapıp edip bu işi bitirin" talimatı verdi. Camia artık müjdeli habere kilitlenmiş durumda. Osorio transferi için kulüp 15 milyon euro üzerinde rakamları gözden çıkartmış durumda.