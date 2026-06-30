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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Durosinmi atağı! Transfer o rakama bitebilir

Trabzonspor'dan Durosinmi atağı! Transfer o rakama bitebilir

Sestasoırt.news: Trabzonspor, Rafiu Durosinmi için Pisa ile görüşmeye başladı. Serie B ekibi, 23 yaşındaki forveti 7-8 milyon euro'ya bordo mavililere satabilir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan Durosinmi atağı! Transfer o rakama bitebilir

Augusto'yu 20 milyon euro'ya Zenit'e satan Trabzonspor, forvet hattına takviye yapacak.

Sestaporta.news sitesinin haberine göre, bordo-mavililer, Pisa'da forma giyen Rafiu Durosinmi için harekete geçti.

Haberde, 23 yaşındaki forvetin sözleşmesinde 18 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu ama Serie B'ye düşen İtalyan kulübünün 7-8 milyon euro'ya 'Evet' diyebileceği belirtildi. Nijeryalı golcünün olası bir transfer teklifine sıcak baktığı bildirildi. 1.92 boyundaki yıldız için Onuachu'nun devrede olduğu vurgulandı.

Geçen sezonun ara döneminde Çekya kulübü Viktoria Plzen'den Pisa'ya geçen Durosinmi'nin mutlu olmadığı aktarıldı. İtalyan ekibiyle Haziran 2030'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki forvetin piyasa değeri 7 milyon euro.

VIKTORIA PLZEN'DE PARLADI

Durosinmi kariyerindeki çıkışı Çekya kulübü Viktoria Plzen'le yaptı. Çekya ekibiyle 85 maçta 35 gol atıp, 10 asist yapan ve 45 gole direkt etki eden Nijeryalı yıldız, adından söz ettirdi. Durosinmi forvet arkasında ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

YENİ BIR ÇIKIŞ ARIYOR

Kariyerinde yeni bir çıkış arayan Rafiu Durosinmi için en önemli faktörün Avrupa kupalarında oynamak olduğu belirtildi. Viktoria Plzen döneminde Avrupa kupalarında mücadele eden Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'da da bu şansı yakalamak istiyor. Transfer görüşmelerinde bu faktörün önemli olduğu bildirildi.

50 MAÇ PLANLAMASI

Yeni sezon kadro planlaması yoğun maç takvimi dikkate alınarak yapılıyor. Traszonspor'un minimum 50 maç üzerinden bir sezon planı oluşturduğu ifade edildi. Bu nedenle forvet hattında derinlik önemli bir başlık haline geldi. Onuachu'nun takımın ana santraforu olarak önemli süreler alması beklenirken, oyuncunun tüm sezonu tek başına taşımasının doğru olmayacağı değerlendiriliyor.

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