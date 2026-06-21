Portekiz devi Porto'nun 2023 yazında 60 milyon euro'ya Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a sattığı Otavio, Trabzonspor'un daha önce gündemine gelmişti. Suudi Arabistan'da Al Qadsiah forması giyen ama mutsuz olan 31 yaşındaki 10 numara, menajerler tarafından bordo-mavili takıma önerildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu ve oyuncunun maliyet durumuna göre karar verileceği öğrenildi. Sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabilen Portekizli futbolcu, Al-Qadsiah'ta istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Otavio'nun değeri 10 milyon euro olarak gözüküyor.

YILLIK MAAŞI 12 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Al Nassr'dan Al-Qadsiah'a giden Otavio için belirlenen herhangi bir serbest kalma bedeli yok. Ancak 1.72 boyundaki futbolcu için daha öncesinde Al-Nassr'da oynarken 60 milyon euro fesih bedeli belirlenmişti. Sağ ayağını etkili kullanan Brezilya asıllı futbolcu, daha önce birçok kez bordo-mavililerin gündemine gelmiş ama transfer gerçekleşmemişti. Otavio tarafından talep geldiği için bu defa imzalar atılabilir. Tekke'nin onay vermesi halinde bonservis sorununu futbolcunun çözmesi bekleniyor. Yıllık 12 milyon euro alan Otavio'nun çok daha düşük bir maaşa bordo-mavililerde oynayabileceği belirtildi.

TRABZONSPOR'A UYUMU

Otavio, Trabzonspor'un son yıllarda eksikliğini hissettiği "oyunu yönlendiren ama aynı zamanda savaşan orta saha" profilini karşılar. Takımın temposunu yükseltir, hücum ile orta saha arasındaki bağlantıyı güçlendirir ve liderlik özellikleriyle fark yaratır.

HAMSIK VE SOSA KARIŞIMI

Otavio, oyun tarzı olarak tam bire bir olmasa da genç dönemindeki Jose Sosa ile Marek Hamsik arasında bir profile sahip denebilir. Sosa'nın pas kalitesi ile daha yüksek pres gücünü birleştiren bir oyuncu.