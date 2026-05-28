Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor 20'lik yıldız adayının peşinde! Scout ekibi uzun süredir takip ediyor

Scout ekibi tarafından takip edilen ve hakkında tam not verilen 20 yaşındaki Ganalı sol kanat Joseph Opoku için ilk temas kuruldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 06:50
Bordo-mavili yönetim, Belçika'nın köklü ekiplerinden Zulte Waregem forması giyen ve yükselen değerler arasında gösterilen 20 yaşındaki sol kanat Joseph Opoku'yu kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Scout ekibi Ganalı yeteneği uzun süredir mercek altında tutuyordu. Oyuncuyu defalarca izleyen ve gelişim grafiğini yakından takip eden izleme komitesi, teknik heyete kapsamlı ve olumlu bir rapor sundu. Raporda, Opoku'nun gelecekte kulübe ciddi bir ekonomik getiri sağlama potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Sürati, dar alandaki çabukluğu ve sol kanatta oynamasına rağmen sağ ayağını etkili kullanarak içeri kat etmesiyle dikkat çeken 1.72 boyundaki oyuncu için teklif yapılacağı öğrenildi. Piyasa değeri 3 milyon euro olan Opoku'nun Zulte ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

