Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kupa planı

Kupa planı

Ligde üçüncü sırayı garantileyen, ikincilik şansı da süren Trabzonspor’da en önemli hedef Türkiye Kupası zaferi olacak. Fatih Tekke de öğrencilerine seslenerek, “Kendinizle gurur duyun” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 06:50
Kupa planı

Sezonun bitimine iki hafta kala ligde üçüncülüğü garantileyen Trabzonspor, tüm konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na verdi. 1-1'lik Göztepe beraberliği sonrası hedefini netleştiren bordo-mavililerde, Teknik Direktör Fatih Tekke oyuncularını tebrik etti. Göztepe karşılaşmasının ardından soyunma odasında takımını tebrik eden Fatih Tekke, oyuncularının ortaya koyduğu karakterden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başarılı çalıştırıcı, öğrencilerine seslenerek, "Siz gerçekten çok güzel işler yaptınız, kendinizle gurur duyun" ifadelerini kullandı ve kupa mesaisi öncesi takımın motivasyonunu zirveye taşıdı.

YARI FİNAL 13 MAYIS'TA

SÜPER Lig'de Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşaması durumunda kalan iki maçta matematiksel olarak ikincilik şansı devam eden Trabzonspor cephesinde birincil odak noktası kesinlikle Türkiye Kupası'nı kaldırmak olacak. Tüm teknik ve taktik hazırlıklarını bu doğrultuda şekillendiren Karadeniz devi, yarı final mücadelesinde 13 Mayıs tarihinde Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Bordo-mavililer, başkentten zaferle dönerek kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fatih Tekke ve öğrencileri, sezonu hem ilk 3'te bitirmek hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu alarak başarılı bir noktada yer almayı amaçlıyor.

FİNALDE DERBİ İHTİMALİ

Karadeniz devi, sezon son bölümünde ezeli rakibi Beşiktaş'la iki kez karşılaşabilir. Ligde 33. haftada Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, kupa finalinde de eşleşebilir. Beşiktaş yarı finalde Konyaspor'u geçer, bordo-mavililer de Gençlerbirliği'ni elerse finalde Trabzonspor- Beşiktaş derbisi oynanacak.

FATİH TEKKE'NİN İKİ KUPASI VAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, futbolculuk kariyerinde iki kez Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Tekke, 2003 ve 2004 yıllarında finalde Gençlerbirliği'ni deviren bordo-mavililerde şampiyonluğa ulaşan takım kaptanı olarak tarihe geçti. Fatih Tekke şimdi de teknik direktör olarak kupada zafer istiyor.

SON YILLARDA BAŞARILI

Bordo-mavili takım, son yıllarda Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli başarılar yaşadı. 2020'de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kazanan Trabzonspor, son 2 sezonda da finale yükseldi. Bu sezon ise Karadeniz devi adını yarı finale yazdırmayı başardı ve final yolunda ilerliyor. Fırtına'nın kulüp tarihinde Türkiye Kupası'nda 9 şampiyonluğu bulunuyor.

