Onana'dan yeşil ışık

Samsunspor maçında 3 penaltı kurtararak Trabzonspor'u Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkaran Onana'nın geleceği ile ilgili Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları heyecan oluşturdu.

Doğan, "Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz'' diyerek transfer ateşini yaktı. Trabzonspor'dan yıllık 5 milyon euro alan Kamerunlu eldiven de Doğan'ın sözleri için, "Bu harika ülkede 3 haftalık sürem kaldı. Ailemle tatile çıkacağım sonrasında başkanımızın dediği gibi bazı şeyler değişebilir. Duruma bakacağız" diyerek açık kapı bıraktı.

Sezon başında Manchester United'dan kiralanan 30 yaşındaki eldivenin İngiliz devi ile 2028'e kadar sözleşmesi var. ManU, 25 milyon euro bonservis talep ediyor. Eğer Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi elemelerine kalırsa Onana da Karadeniz devinde devam etmeye sıcak bakıyor.

İNGİLİZLERDEN ÖVGÜ YAĞMURU

İngiliz futbolseverler 3 penaltı kurtarışıyla yıldızlaşan Onana'nın Manchester United'a dönüş sinyali verdiğini yazdı. Onana için "Zor günler sonrası gülümsemesini geri kazanıyor.

Büyük bir geri dönüş hikayesi yazıyor", "ManU onu geri çağırmalı", "Penaltı kahramanlığıyla takımını yarı finale taşıdı" ve "Eleştirilen kolları bu kez turu getirdi" yorumları yapıldı.