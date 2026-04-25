Kupa hayati önemde

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yolculuğu, sadece bir kupa hedefi değil Avrupa kaderini de belirleyecek kritik bir eşik haline geldi. Fırtına dışında bir takım kupayı kazanırsa, lig üçüncüsü son haftalara kadar şampiyonluk şansını kovalamasına rağmen kupayı kazanan takıma göre sezonu bir ay erken açmak zorunda kalacak.

Üstelik üçüncü olan takımın UEFA Avrupa Ligi'nde eleme etaplarında seri başı olmayan takımlar arasında yer alıp, Braga, Karabağ, Olympiakos gibi ekiplere elenme ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam etme ya da tamamen Avrupa'ya veda etme ihtimali de var. Türkiye Kupası'nı kazanan takım hem sezonu geç açıyor hem de en kötü ihtimalle Konferans Ligi'ne gitmeyi garanti altına alıyor.

SÜPER LİG'DE KRİTİK HAFTALAR

Süper Lig'de kalan son 4 haftada Trabzonspor'u kritik karşılaşmalar bekliyor. Bordo-mavililerin, matematiksel olarak şampiyonluk iddiasını sürdürürken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda deplasmanda oynayacağı Konyaspor müsabakası büyük bir önem taşıyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden çıkacak sonuç ve bordo-mavililerin galibiyeti, Süper Lig'in zirvesindeki dengeleri yeniden değiştirebilir.

10 MAÇTA YENİLMEDİ

Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda normal süresi golsüz sona eren maçta Samsunspor'u penaltılarla 3-1 eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan ve kupada da yoluna devam eden bordo-mavililer, oynadığı son 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

LİGDE HESAPLAR SÜRÜYOR

Karadeniz devi, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bordo-mavili ekip, sahasında 14 Şubat 2026'da F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK ile başlayan seri; Karagümrük, Kayseri, Çaykur Rize, Eyüp ve Galatasaray galibiyetleriyle sürdü. Karadeniz devi, son iki haftada ise Alanyaspor ve Başakşehir ile berabere kaldı.

DEPLASMANDA KAYIPSIZ SERİ

Bordo-mavili takım, dış sahada da başarılı performansıyla dikkat çekti. Gaziantep FK, Kayserispor ve Eyüpspor deplasmanlarından galibiyetle dönen Fırtına, ligde Alanyaspor ile berabere kalırken, kupada Samsunspor karşılaşmasında ise penaltılar sonucu turu geçen taraf oldu. Karadeniz temsilcisi, bulduğu 11 gole karşılık, sadece 4 gole engel olamadı.

14 GOL ATTI 6 YEDİ

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 8 maçta 14 kez rakip fileleri sarsan Trabzonspor, kalesinde ise sadece 6 gol gördü. Özellikle lider Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, serinin en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

İÇ SAHADA GÜÇLÜ KİMLİK

Trabzonspor, 10 maçlık dönemde evinde oynadığı 4 Süper Lig maçının 3'ünü kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrıldı. Karagümrük'ü 3-1, Çaykur Rize'yi 1-0 ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla geçen Fırtına, Başakşehir'le de 1-1 berabere kaldı. İç sahada fileleri 7 kez sarstı; rakiplerin ise 3 golüne kalesinde engel olamadı.