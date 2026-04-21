Sizinle gurur duyuyorum

Trabzonspor, Başakşehir maçının 90+2'nci dakikasında yediği golle Fenerbahçe'yi yakalama umutlarını çimlere gömdü. Bitiş düdüğünün ardından morali bozuk olan futbolcuları Fatih Tekke ayağa kaldırdı. Öğrencilerini tek tek teselli eden ve sergiledikleri onurlu mücadeleyi hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasındaki ağır havayı dağıtmaya çalıştı. 48 yaşındaki hoca, "Bu sezon sahada sadece futbol oynamadınız; çok büyük ve güçlü bir hikaye yazdınız. Ortaya koyduğunuz bu yürekle ve bu takımla ne kadar gurur duysam azdır. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum" diye seslendi. Tekke ayrıca kalan haftalarda da mücadelelerini en iyi şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

EN DÜŞÜK HÜCUM İSTATİSTİĞİ

Bordo-mavililer, Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalırken, son dakika yediği golle kritik 2 puan bıraktı. Karadeniz devi, bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayarak önemli bir istatistiğe imza attı. Fırtına, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz devi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

İLK YARIDA KALECİ ONANA FARKI

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Onana oldu. Hücum hattında ise Onuachu 12, Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo-mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

YEREL BASIN ÜZGÜN: YIKILDIK!

Yerel gazeteler, Karadeniz devinin Başakşehir ile son dakika golüyle berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Taka: Son dakika sendromu, Kuzey Ekspres: Hayal kırıklığı yaşıyoruz, Sonnokta: Trabzon 90+2'de yıkıldı, Günebakış: Hayallerimiz yıkıldı.

50 MAÇTA 8 KEZ MAĞLUP OLDU

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 50 maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer bu süreçte 30 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken; 96 gol atıp 59 gol yedi, 2.06 puan ortalaması ile dikkat çeken bir grafik sergiledi.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞTILAR

Fırtına ile Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da 4-3 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası grup maçında da 4-2 galip gelmişti. Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 yenmişti.

TRABZON'DA 8 BERABERLİK

Trabzon'da iki takım arasında oynanan 18 maçta taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı. Bordo-mavili takım, sahasında Başakşehir karşısında 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu periyotta 19 gol atarken; 18 gol yedi.