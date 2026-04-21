Sizinle gurur duyuyorum

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Fatih Tekke, Başakşehir maçı sonrası oyuncularını teselli ederken, “Bu sezon çok büyük ve güçlü bir hikaye yazdınız. Bu takımla gurur duyuyorum” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor, Başakşehir maçının 90+2'nci dakikasında yediği golle Fenerbahçe'yi yakalama umutlarını çimlere gömdü. Bitiş düdüğünün ardından morali bozuk olan futbolcuları Fatih Tekke ayağa kaldırdı. Öğrencilerini tek tek teselli eden ve sergiledikleri onurlu mücadeleyi hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasındaki ağır havayı dağıtmaya çalıştı. 48 yaşındaki hoca, "Bu sezon sahada sadece futbol oynamadınız; çok büyük ve güçlü bir hikaye yazdınız. Ortaya koyduğunuz bu yürekle ve bu takımla ne kadar gurur duysam azdır. Bu takımla gerçekten gurur duyuyorum" diye seslendi. Tekke ayrıca kalan haftalarda da mücadelelerini en iyi şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

EN DÜŞÜK HÜCUM İSTATİSTİĞİ

Bordo-mavililer, Süper Lig'de konuk ettiği Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalırken, son dakika yediği golle kritik 2 puan bıraktı. Karadeniz devi, bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayarak önemli bir istatistiğe imza attı. Fırtına, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz devi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

İLK YARIDA KALECİ ONANA FARKI

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Onana oldu. Hücum hattında ise Onuachu 12, Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo-mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

YEREL BASIN ÜZGÜN: YIKILDIK!

Yerel gazeteler, Karadeniz devinin Başakşehir ile son dakika golüyle berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Taka: Son dakika sendromu, Kuzey Ekspres: Hayal kırıklığı yaşıyoruz, Sonnokta: Trabzon 90+2'de yıkıldı, Günebakış: Hayallerimiz yıkıldı.

50 MAÇTA 8 KEZ MAĞLUP OLDU

Karadeniz devi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 50 maçta istikrarlı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer bu süreçte 30 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken; 96 gol atıp 59 gol yedi, 2.06 puan ortalaması ile dikkat çeken bir grafik sergiledi.

ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞTILAR

Fırtına ile Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da 4-3 kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası grup maçında da 4-2 galip gelmişti. Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon da rakibini 3-0 yenmişti.

TRABZON'DA 8 BERABERLİK

Trabzon'da iki takım arasında oynanan 18 maçta taraflar, en fazla beraberlikle sahadan ayrıldı. Bordo-mavili takım, sahasında Başakşehir karşısında 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Bu periyotta 19 gol atarken; 18 gol yedi.

Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
G.Saray'dan Portekizli yıldıza kanca!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Gülistan Doku soruşturmasında Vali Sonel şüphelileri 5 yıldızlı otelde ağırladı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:11
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! 00:55
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:55
G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! 00:55
Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... 00:55
Daha Eski
Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket 00:55
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 00:55
F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! 00:55
Gaziantep FK evinde kazandı! Gaziantep FK evinde kazandı! 00:55
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 00:55
F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! 00:55