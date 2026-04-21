Ozan’ın savunma yanı aksadı

Başakşehir maçında gözler Folcarelli'nin yokluğunda merkez orta sahada görev alan Ozan Tufan'ın üzerindeydi. 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 49 pas denemesinin 44'ünde (yüzde 90) isabet sağladı. Tufan'ın performansında en dikkat çeken eksilerden biri savunma istatistikleri oldu. 1 pas arası ve 2 top geri kazanımıyla oynayan Ozan, 5 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazandı. Hava toplarında da 2 mücadelenin 1'inden üstün çıktı, 9 da top kaybı yaptı.