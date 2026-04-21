Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Oulai mest etti

Yüzde 90 pas isabeti ile oynayan 20 yaşındaki orta saha, 11 ikili mücadelenin 8’ini aldı. Oulai; 2 pas arası ile 2 orta yaptı, 1 tehlike engelledi ve 8 top geri kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Başakşehir maçında 89 dakika forma giyen Oulai, müthiş istatistikler elde etti. 39 pas denemesinin 35'inde isabet bulan 20 yaşındaki orta saha, yüzde 90 pas isabet oranı yakaladı. Fildişi Sahilli futbolcu, 6 top çalma girişiminde 3 kez başarılı oldu. 2 pas arası yaptı, 1 tehlike engelledi ve 8 top geri kazanımıyla orta sahada savunma yükünü çeken isimlerden biri oldu. 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan 1.73 boyundaki yıldız, 62 kez topla buluştu, 2 kilit pas verdi ve 3 ortasının 2'sinde isabet sağladı. Topu, 247.5 metrelik taşıma mesafesine ulaştı. Toplam ilerleme mesafesinde 154.5 metreye çıkan Oulai, özellikle geçiş anlarında oyunu birinci bölgeden ikinci bölgeye taşımaya çalışan isimlerin başında geldi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
