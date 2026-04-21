Oulai mest etti

Başakşehir maçında 89 dakika forma giyen Oulai, müthiş istatistikler elde etti. 39 pas denemesinin 35'inde isabet bulan 20 yaşındaki orta saha, yüzde 90 pas isabet oranı yakaladı. Fildişi Sahilli futbolcu, 6 top çalma girişiminde 3 kez başarılı oldu. 2 pas arası yaptı, 1 tehlike engelledi ve 8 top geri kazanımıyla orta sahada savunma yükünü çeken isimlerden biri oldu. 11 ikili mücadelenin 8'ini kazanan 1.73 boyundaki yıldız, 62 kez topla buluştu, 2 kilit pas verdi ve 3 ortasının 2'sinde isabet sağladı. Topu, 247.5 metrelik taşıma mesafesine ulaştı. Toplam ilerleme mesafesinde 154.5 metreye çıkan Oulai, özellikle geçiş anlarında oyunu birinci bölgeden ikinci bölgeye taşımaya çalışan isimlerin başında geldi.