Büyük sendrom

Başakşehir karşısında 90+2'de yediği golle 2 puan bırakan Trabzonspor, bu sezonki "skoru koruyamama" problemini bir kez daha gözler önüne serdi. Teknik direktör Fatih Tekke ile önemli başarıları imza atan ve zirve yarışına tutunan bordo-mavililer, öne geçtiği 5 karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak kritik puan kayıpları yaşadı. Bu sürecin ilk örneği ligin 4. haftasında yaşandı. Samsunspor'u konuk eden Fırtına, 16. dakikada öne geçmesine rağmen 88. dakikada kalesinde gördüğü golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuç, ilk 4 haftayı kayıpsız geçme ve Galatasaray ile zirvede başa baş gitme fırsatının kaçmasına neden oldu. 12. haftada yine Papara Park'ta Alanyaspor maçında da benzer bir senaryo yaşandı.

AYNI SENARYO YAŞANDI

15. dakikada öne geçen Trabzonspor, 73'te yediği golle 2 puan bıraktı. Aynı haftada lider Galatasaray'ın puan kaybetmesi, farkı 2'ye indirme şansının da kaçırılması anlamına geldi. 22. haftada F.Bahçe ile oynanan kritik derbide ise bordo-mavililer önce öne geçse de 3-2 yenildi. Bu sonuç sonrası zirveyle olan puan farkı 7'ye yükseldi. 29. haftada bu kez deplasmanda Alanyaspor karşısında yine öne geçen Trabzonspor, 67. dakikada VAR kararıyla verilen penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Ve Başakşehir karşılaşması... 73. dakikada Augusto'nun golüyle öne geçti. Ancak 90+2'de gelen golle yine 2 puan kaybetti. Bu sonuç, son 4 haftaya girilirken yarışta ağır yara oldu.

EVİNDE DAHA ÇOK KAYBETTİ

Bu sezon Trabzonspor'un iç saha performansı da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Papara Park'ta oynanan 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, sahasında 13 puan kaybetti. Deplasmanda ise 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan kaybı yaşayan Fırtına'nın, özellikle öne geçip puan kaybettiği 5 maçın 4'ünün Papara Park'ta olması dikkat çekti.

AUGUSTO'NUN BURUK SEVİNCİ

Augusto, iç sahadaki gol suskunluğunu Başakşehir karşısında bozdu. Bordo-mavililerin tek golünü kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, ligde forma giydiği 29 maç sonunda gol sayısını 12'ye yükseltti. Papara Park'ta en son 25 Ekim 2025'te Eyüpspor karşısında gol sevinci yaşayan Brezilyalı, iç sahada 7 maç aranın ardından yeniden fileleri havalandırdı. Genç oyuncu, Papara Park'ta 3. kez rakip ağları sarsmış oldu.

GEÇEN YILA BÜYÜK FARK

Fırtına, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısında oynadığı maçlarda toplam 13 puan elde etmişti. Bu sezon ise lig bitmeden 27 puana ulaşan bordo-mavililer, geçen sezona şimdiden 14 puan fark attı.

MUSTAFA'NIN KARİYER SEZONU

Mustafa Eskihellaç, Başakşehir karşısında sergilediği performansla maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Augusto'ya asist yapan 28 yaşındaki sol bek, sahadaki çok yönlü oyunuyla öne çıktı. Mücadelede 3 top kapma ile bu alanda zirvede yer alan Mustafa, girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanarak savunmadaki etkinliğini de ortaya koydu. Hücuma katkı anlamında da etkili bir görüntü çizen deneyimli savunma oyuncusu, 2 kilit pasla takımının ataklarına yön verdi. Bu sezon asist sayısını 4'e çıkaran Mustafa, kariyerinin en üretken dönemini yaşıyor.

GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025'ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

90+'DA GELEN YIKIM

Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2'nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor'un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.