Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Fırtına hava yolları! Trabzonspor Avrupa'nın zirvesinde

Trabzonspor, sadece Süper Lig’de değil, Avrupa’nın en büyük 10 ligi arasında hava toplarındaki başarısıyla öne çıktı. Fatih Tekke’nin öğrencileri 18 golle bu alanda rakipsiz olarak başarıyı yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürürken, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir istatistiğe imza atıyor. Bordo-mavili takım attığı kafa golleriyle sadece Türkiye'de Süper Lig'in değil, Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki dev kulüplerini geride bırakarak, "Avrupa'nın en çok kafa golü atan takımı" unvanını eline geçirdi. Arsenal, İnter ve Bayern Münih gibi Avrupa'nın dev kulüpleri, 'kafa golleri' ele alınınca Trabzonspor'un istatistiklerinin yanına bile yaklaşamıyor.

SADECE PSV EİNDHOVEN

Şu ana kadar toplamda 18 kafa golü atmayı başaran Trabzonspor'un Avrupa'nın 10 en büyük ligi baz alındığında geride bıraktığı dev kulüpler dikkat çekiyor. Hollanda'da şampiyonluğu garantileyen PSV Eindhoven toplamda attığı 18 golle Trabzonspor'u yakalarken, İtalya Serie A'da şampiyonluğa oynayan dev kulüp İnter ise 16 golle bu iki takımı takip ediyor. Süper Lig'de ise kafa gollerinde Trabzonspor en yakın takipçisi Galatasaray'a 8 kafa golü fark atmış durumda.

ONUACHU FAKTÖRÜ

Kafa gollerinde ciddi başarı yakalayan Trabzonspor'da 2.01'lik dev forvet Paul Onuachu öne çıkıyor. Nijeryalı yıldız, tek başına attığı 9 kafa golüyle Avrupa'nın pek çok köklü kulübünü (PSG, Barcelona, Lens, Juventus vb.) takım halinde geride bırakmayı başardı. Onuachu'ya en yakın takipçi ise Hollanda Eredivisie'de Feyenoord forması giyen ve 7 kafa golü bulunan Ayase Ueda oldu. Fırtına'da ayrıca Felipe Augusto 4 ve Nwaiwu da 3 kafa golü kaydetti.

TEKNİK EKİBİN ZAFERİ

Fırtına, sadece fiziksel üstünlükle değil, doğru taktik ve etkili duran top organizasyonlarıyla bu başarıyı yakaladı. Bu başarıda Fatih Tekke ve teknik ekibi, Trabzonspor'u Avrupa'nın en tehlikeli hücum takımlarından biri haline getirdi. Bordo-mavililer ayrıca sadece kafa golü sayısında değil duran toptan bulduğu gol sayılarında da Avrupa'nın önemli kulüpleriyle yarışıyor.

