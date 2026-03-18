Trabzonspor teklif sundu

River Plate takımında forma giyen sağ kanat İan Subiabre'nin menajeri Caniggia Trabzonspor ile ilgili açıklama yaptı. Sol ayağını kullanan 1.74 boyundaki 19 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Menajer Caniggia, Radio La Red'e verdiği röportajda, oyuncunun geleceği hakkında şunları söyledi: "Trabzonspor 10 milyon euro önerdi ama reddettik. Subiabre kendini yeni yeni kanıtlıyor. Oynaması, kendini ispatlaması gerekiyor. Amaç yerini sağlamlaştırması, önemli bir oyuncu haline gelmesi ve ardından mayıs veya haziranda neler olacağını görmemiz."