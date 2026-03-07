Tekke’ye Sosyal Sorumluluk Ödülü

Fatih Tekke, TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunca "Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.
Tekke'nin 5 Ocak Pazartesi günü Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçı öncesinde yaptığı açıklamada, futbolun bir oyun olduğunu vurguladığı hatırlatıldı. Fatih Tekke'nin, konuşmasında sporun insanları bir araya getiren ve keyif alınması gereken yönüne dikkat çektiği belirtilen açıklamada, "Tekke, sporun birleştirici gücünü öne çıkaran yaklaşımı dolayısıyla Şubat Ayı Sosyal Sorumluluk Ödülü'ne layık görüldü" denildi.