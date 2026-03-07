CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Oulai değerini füze gibi yükseltti

Oulai değerini füze gibi yükseltti

Transfermarkt, futbolcuların değerlerini güncelledi. Karadeniz devinin toplam kadro değeri 99 milyondan 114.50 milyon euro'ya yükseldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Birçok oyuncunun değeri yükselirken, özellikle genç yeteneklerin performansı piyasa değerlerine doğrudan yansıdı. Fırtına'nın en dikkat çeken ismi, değerini 8 milyondan 17 milyon euro'ya çıkaran 19 yaşındaki Christ İnao Oulai oldu. Fildişi Sahilli merkez orta saha, bu yükselişle birlikte Trabzonspor kadrosunun en değerli futbolcusu koltuğuna oturdu. Ayrıca Süper Lig'de değerini en çok artıran ikinci isim oldu.
