Muçi elit bir futbolcu

Muçi elit bir futbolcu

Fatih Tekke: Muçi’nin koşu mesafeleri ve performans verileri elit seviyede. Biraz daha sertleştiğinde Avrupa’da birçok takımda oynayabilecek bir futbolcu olabilir

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Muçi elit bir futbolcu
Ernest Muçi'nin performansını değerlendiren Tekke, skora daha fazla etki etmesi gerektiğini söyledi. Muçi'nin Trabzonspor'a geldiği ilk dönemde adaptasyon süreci yaşadığını hatırlatan 48 yaşındaki hoca, yeni bir ülke, yeni bir takım ve yeni bir teknik ekiple çalışmanın kolay olmadığını belirtti. Muçi'nin çalışma disiplininden memnun olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Antrenmanlarda çok profesyonel, kendine çok iyi bakıyor ve çok çalışıyor. Zorunluluktan bazen onu istediğimiz mevkide oynatamıyoruz. Kenarda oynadığı da oldu, hatta bazı maçlarda 6 numarada kullandığımız da oldu. Koşu mesafeleri ve performans verileri elit seviyede. Ama maçın skoruna daha fazla etki yapmalı. Biraz daha sertleştiğinde Avrupa'da birçok takımda oynayabilecek bir oyuncu olabilir" dedi.
