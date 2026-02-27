Trabzonspor'da tek hedef 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin Fatih Karagümrük maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırlayacak. 48 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, ligin son basamağındaki rakibini mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de zirve yarışında iddiasını perçinlemek istiyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönerek, ikinci sıradaki Fenerbahçe ve lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle zirve için yeniden umutlanan Fırtına, Karagümrük engelini de üç puanla aşıp, zirve için baskısını artırmayı amaçlıyor.

ZUBKOV GERİ DÖNÜYOR

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle lisansı aktif edilmeyen Edin Vişça ile geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında sakatlanan Tim Jabol Folcarelli bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve hafta boyunca takımla birlikte çalışan Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un kadroda yer alması beklenirken, ilk 11'de başlamasının planlanmadığı belirlendi. Öte yandan, Fenerbahçe maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle ceza alan yaklaşık 12 bin taraftar bu akşamki maçta tribündeki yerini alamayacak.

TEK YENİLGİ 2022-23'TE

2022-23'te Fırtına, Karagümrük karşılaşmasında tek yenilgisini İstanbul'da, 2022-2023 sezonunda 4-1'lik sonuçla yaşadı. Öte yandan bu sezon iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Trabzonspor, 4-3'lük sonuçla kazanmayı başarmıştı.

17 PUAN TOPLADI

Trendyol Süper Lig'de bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda 17 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Fırtına; bu sezon Kasımpaşa, Karagümrük, Eyüpspor ve Başakşehir karşısında galibiyet sevinci yaşarken, Galatasaray ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Bordo-mavili takım, Fenerbahçe karşısında ise iki müsabakadan da puan çıkaramadı

12. RANDEVULARI

Trabzonspor ile Karagümrük, bu akşam Trabzon'da oynayacakları karşılaşmayla ligde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983- 1984 sezonunda başlayan rekabette bugüne dek 11 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 8'i Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona ererken İstanbul temsilcisi sadece 1 maçta galip geldi, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

EVİNDE HİÇ KAYBETMİYOR

Karadeniz devi sahasında Karagümrük karşısında mağlubiyet yaşamadı. İki takım arasında Trabzon'da oynanan 5 karşılaşmanın 4'ü Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fırtına, bu karşılaşmalarda 14 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Süper Lig'in 24. haftasında bu akşam Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma ve koşu hareketleriyle idmana başladı. Antrenmanın son bölümünde ise pas ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

3 İSİM SINIRDA

Bordo-mavililerde bu akşam oynanacak Karagümrük maçı öncesi sarı kart alarmı yaşanıyor. Fırtına'da Saviç, Oulai ve Muçi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu Karagümrük karşısında sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Diğer kart sınırındaki Folcarelli ise sakatlığı nedeniyle bu akşam yok.

ALİ YILMAZ 5. KEZ

Papara Park'ta bu akşam oynanacak Trabzonspor-Karagümrük mücadelesinde hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Bu zamana kadar lig ve kupada 4 kez bordo-mavili takımın maçını yöneten Ali Yılmaz, beşinci kez görev yapacak. Ali Yılmaz'ın düdük çaldığı 4 maçta Trabzonspor 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ali Yılmaz, Karagümrük'ün de 3 maçını yönetmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Okay, Augusto (Zubkov), Muçi, Mustafa, Onuachu

Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Berkay, Verde, Babicka, Larsson