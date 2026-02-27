CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Rota Güney Amerika

Rota Güney Amerika

Trabzonspor’da scout ekibi gelecek sezon için şimdiden oyuncu izlemelerine başladı. Bordo-mavili kulüpte ilk hedef Güney Amerika kökenli oyuncuların yakından takibi oldu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Rota Güney Amerika
Trabzonspor'un oyuncu izleme ekibinde yer alan Eren Mert ile Uğur Uzunali, yaklaşık 1 aydır Güney Amerika'da yoğun mesai yapıyor. İkilinin Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay hattında karşılaşmaları yerinde takip ettiği öğrenildi. Ekip, son etapta rotasını Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililerin scoutları, bölgede izledikleri oyuncular üzerinden geniş bir veri havuzu oluştururken, birçok bölge için isim hafızası oluşturuluyor. Trabzonspor'da çalışmalar yalnızca yurt dışıyla sınırlı değil. Yurt içerisinde de birçok bölgede oyuncu izlemelerinin devam ettiği öğrenildi.
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fener'den Sörloth hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
Daha Eski
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 02:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 02:03
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 02:03