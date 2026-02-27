Rota Güney Amerika

Trabzonspor’da scout ekibi gelecek sezon için şimdiden oyuncu izlemelerine başladı. Bordo-mavili kulüpte ilk hedef Güney Amerika kökenli oyuncuların yakından takibi oldu
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor'un oyuncu izleme ekibinde yer alan Eren Mert ile Uğur Uzunali, yaklaşık 1 aydır Güney Amerika'da yoğun mesai yapıyor. İkilinin Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay hattında karşılaşmaları yerinde takip ettiği öğrenildi. Ekip, son etapta rotasını Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililerin scoutları, bölgede izledikleri oyuncular üzerinden geniş bir veri havuzu oluştururken, birçok bölge için isim hafızası oluşturuluyor. Trabzonspor'da çalışmalar yalnızca yurt dışıyla sınırlı değil. Yurt içerisinde de birçok bölgede oyuncu izlemelerinin devam ettiği öğrenildi.