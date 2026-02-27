Oulai göz dolduruyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu maç başına başarılı top sürme verilerinde Christ Oulai öne çıktı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu maç başına başarılı top sürme verilerinde Christ Oulai öne çıktı. Galatasaraylı Leroy Sane, maç başına 2.6 başarılı dribling ortalamasıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Sane'nin başarı oranı yüzde 59 oldu. Trabzonspor'un genç yıldız Oulai, 2.3 ortalama ve yüzde 72 başarı oranıyla ikinci sırada yer aldı. Yüzde anlamında bakıldığında Oulai, Sane'yi geride bıraktı.

