Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor En iyisi Onuachu

En iyisi Onuachu

Trendyol Süper Lig’de rakip fileleri 17 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paul Onuachu bitiricilik listesinde de forvetler arasında ilk sırada geliyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
En iyisi Onuachu

Süper Lig'in "bitiricilik yüzdesi" sıralamasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Trabzonspor'un kralı Paul Onuachu, forvetler arasında en iyisi oldu. Listenin ilk sıralarında Dzhikiya (%40.0), Moci (%33.3), Melih Kabasakal (%33.3), Hadergjonaj (%30.8) ve Eren Elmalı (%30,0) gibi forvet olmayan oyuncular yer aldı. Bu durum, sınırlı sayıda pozisyonda yüksek isabet oranına ulaşıldığını gösterirken, asıl dikkat çeken bölüm forvetler arasındaki yarış oldu. Forvetler içinde en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip isim bordo-mavili takımdan Paul Onuachu oldu.

HÜCUMDA BORDO-MAVİ FARKI

PAUL Onuachu, yüzde 27.9'luk bitiricilik oranıyla forvetler arasında ilk sırada yer aldı. Onuachu'nun hemen arkasında yer alan isim ise devre arasında Karagümrük'ten ayrılan Fofana (%27.3) oldu. Fofana'nın ayrılığı sonrası, forvet hattındaki tabloda bir diğer dikkat çeken isim yine Trabzonspor'dan geldi: Felipe Augusto yüzde 26.3 ile listede üst sıralarda kendine yer buldu. Forvet hattında bitiricilik yüzdesinde öne çıkan iki ismin Trabzonspor forması giymesi dikkat çekti. Böylece bordo-mavili takımın hücum hattındaki verimliliği ortaya çıktı.

5 MAÇLIK SERİ VAR

Süper Lig'de çıktığı son beş maçın tamamında fileleri havalandıran 2.01'lik dev golcü Paul Onuachu, Trabzonspor kariyerinin en uzun serisini yakalamıştı. Onuachu, bu akşamki Karagümrük maçında da fileleri havalandırarak hem krallık yarışındaki iddiasını devam ettirmek hem de gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İÇ SAHADA BAŞARILI

Trabzonspor'un hücum hattındaki en etkili yıldızı olan Paul Onuachu, bu sezon Papara Park'ta forma giydiği 10 maçın 8'inde fileleri havalandırdı. Nijeryalı forvet, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Karagümrük maçında ise 2 gol kaydetmişti.

AUGUSTO'DAN REKOR

SEZON başında kadroya katılan Felipe Augusto, bordo-mavili formayla kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor. Genç oyuncu, Avrupa'da 2 sezonda attığı gol sayısını Trabzonspor'da henüz ilk sezonunda geride bıraktı. Brezilyalı futbolcu, Trabzonspor'da 26 resmi maçta görev alıp 11 gol kaydetti. Belçika'da Cercle Brugge'da iki sezonda 9 gol atan 22 yaşındaki Augusto, Trabzonspor'da henüz ilk sezonunu tamamlamadan kariyer rekoru kırdı.

