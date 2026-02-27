Batagov’dan pas başarısı

Arseniy Batagov, dikkat çekmeye devam ediyor. Maç başına isabetli uzun top alanında Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Batagov, maç başına ortalamasıyla ilk sırada yer aldı. Batagov, maç başına 5.8 uzun pas ortalaması tutturarak Süper Lig'de zirveye çıktı. Genç savunmacı sezon başından beri bu alanda ön sıralarda bulunuyor. Batagov'u Gaziantep'den Maxim, maç başına 5.5 pas ortalamasıyla izledi.