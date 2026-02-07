CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un hedefi 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un hedefi 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Bordo-mavililer, Samsunspor’u mağlup ederek hem zirve iddiasını sürdürmek hem de rakibi karşısındaki son yıllardaki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un hedefi 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor bugün Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puan toplayan ve 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zirve iddiasını sürdürmek için mutlak kazanmak istiyor. Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak Kocaeli ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, geçen hafta Antalya'da 2 puan bırakmıştı. Trabzonspor, bugün kazanıp geçen haftaki kaybı telafi ederek yeniden çıkışa geçmek ve zirve iddiasını devam ettirmenin yanı sıra rakibi karşısında son yıllarda deplasmanda elde ettiği kötü grafiği bitirmek istiyor.

3 FUTBOLCU BUGÜN YOK

Karadeniz devinde bugün 3 futbolcu sahaya çıkamayacak. Vişça, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle bugün Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 30-13 ÜSTÜN

Fırtına ile Samsun, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. Fırtına, 55 lig maçta galibiyetlerde 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşma ise berabere bitti.

SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÖNDE

Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı. İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta kırmızı beyazlılar 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

SON 4 MAÇTA KAZANAMADI

Fırtına, Samsunspor'u ligde son 4 maçta yenemedi. Bu periyottan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-24 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Geçen sezonki iki maç 2-2 ve 1-1 bitti.

ERNEST MUÇI KART SINIRINDA

Fırtına'da Samsunspor maçı öncesi Ernest Muçi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Arnavut 10 numara bu akşam kart görmesi halinde gelecek hafta Fenerbahçe ile derbisinde görev yapamayacak. Fatih Tekke'nin kendisini uyardığı öğrenildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: OKAN, DRONGELEN, ZEKİ, SATKA, NTCHAM, TOMASSON, HOLSE, MAKOUMBOU, ELAYIS, NDIAYE, ASSOUMOU

Trabzonspor: ONANA, PINA, NWAIWU, BATAGOV, MUSTAFA, FOLCARELLI, OUALI, AUGUSTO, MUÇI, NWAKAEME, ONUACHU

G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi
Icardi imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'e Talisca damgası!
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! 01:20
G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi G.Saray'da son gün flaş ayrılık! İşte yeni adresi 01:20
Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... Nunez gerçeği ortaya çıktı! F.Bahçe teklif yaptı ama... 01:20
F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! F.Bahçe UEFA listesini güncelledi! 01:20
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 01:20
G.Saray Boey'i video ile duyurdu! G.Saray Boey'i video ile duyurdu! 01:19
Daha Eski
G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! G.Saray'ın UEFA listesi belli oldu! 01:19
A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! A. Efes'ten sahasında üst üste 2. zafer! 01:19
Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da! Vasquez Beşiktaş için İstanbul'da! 01:19
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! 01:19
G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! G.Saray'dan Can Armando için videolu paylaşım! 01:19
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da! 01:19