Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un hedefi 3 puan! İşte Fatih Tekke'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor bugün Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 42 puan toplayan ve 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zirve iddiasını sürdürmek için mutlak kazanmak istiyor. Sezonun ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak Kocaeli ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, geçen hafta Antalya'da 2 puan bırakmıştı. Trabzonspor, bugün kazanıp geçen haftaki kaybı telafi ederek yeniden çıkışa geçmek ve zirve iddiasını devam ettirmenin yanı sıra rakibi karşısında son yıllarda deplasmanda elde ettiği kötü grafiği bitirmek istiyor.

3 FUTBOLCU BUGÜN YOK

Karadeniz devinde bugün 3 futbolcu sahaya çıkamayacak. Vişça, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle bugün Samsunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR 30-13 ÜSTÜN

Fırtına ile Samsun, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. Fırtına, 55 lig maçta galibiyetlerde 30-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşma ise berabere bitti.

SAMSUN'DA EV SAHİBİ ÖNDE

Rekabette Samsunspor, ev sahibi olduğu maçlarda daha fazla galibiyet aldı. İki takım arasında Samsun'da oynanan 27 maçta kırmızı beyazlılar 10 galibiyet, Trabzonspor ise 9 galibiyet elde etti. 8 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

SON 4 MAÇTA KAZANAMADI

Fırtına, Samsunspor'u ligde son 4 maçta yenemedi. Bu periyottan ikişer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, ligde rakibine deplasmanda 2023-24 sezonunda 3-1, geçen sezon da 2-1 yenildi. Geçen sezonki iki maç 2-2 ve 1-1 bitti.

ERNEST MUÇI KART SINIRINDA

Fırtına'da Samsunspor maçı öncesi Ernest Muçi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Arnavut 10 numara bu akşam kart görmesi halinde gelecek hafta Fenerbahçe ile derbisinde görev yapamayacak. Fatih Tekke'nin kendisini uyardığı öğrenildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: OKAN, DRONGELEN, ZEKİ, SATKA, NTCHAM, TOMASSON, HOLSE, MAKOUMBOU, ELAYIS, NDIAYE, ASSOUMOU

Trabzonspor: ONANA, PINA, NWAIWU, BATAGOV, MUSTAFA, FOLCARELLI, OUALI, AUGUSTO, MUÇI, NWAKAEME, ONUACHU