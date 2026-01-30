Zenit Felipe Augusto'nun peşinde! Teklifi 5 milyon euro artırdılar

Trabzonspor'da bu sezon çıktığı 18 maçta 9 gol atmayı başaran Felipe Augusto'ya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan gelen tekliflerden sonra Rus kulübü Zenit'te ciddi bir girişim yapmıştı. Ancak Trabzonspor sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeli ödediği Augusto için Zenit'in yaptığı ilk teklif olan 10 milyon euroyu yeterli bulmadı. Bunun üzerine oyuncuyu kadrosuna katmayı çok isteyen Zenit, ikinci kez bir teklif yaptı ve bu kez rakamı bonuslarla birlikte 15 milyon euro seviyesine kadar çıkardı. Trabzonspor kulübü bu teklifi değerlendirmeye alırken, Brezilyalı oyuncuyu daha önce isteyen kulüplerin de yeniden bir teklif yapma ihtimali bulunuyor.