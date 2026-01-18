Fatih Tekke'den Kocaelispor maçı sonrası transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Fatih Tekke maçın ardından transfer hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Geri dönmek güzel, son dakika Allah'ın lütfu. İlk yarı iyi oynadık ancak ikinci yarı için bunu söyleyemem. Kocaelispor iyi takım, zor bir maç oynadık ve kazandık. "

"Yeni aldığımız stoper çok iyi oynadı. Yavaş yavaş daha iyi olacağımız temenni ediyorum. Ernest Muçi'nin istek ve arzusu çok iyi ama istediğimiz seviyede değil, ona da söyledim. Savunma anlamında iyi işler yapmamız lazım. Allah'a şükür 3 puan aldık, yoksa başka şeyler konuşulurdu. Bizim camiayı biliyorsun. Cuma yine zor bir maçımız var."

TRANSFER SÖZLERİ

"Kasımpaşa maçına yeni bir oyuncunun yetişmesini bekliyoruz ama biliyorsunuz transfer zor." dedi.