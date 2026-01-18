CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:39 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:47
Trabzonspor'da Fatih Tekke: Sakatlıklarımız var ama...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN O SÖZLERİ:

Önce bütün takımlara, oyunculara, camialara ikinci yarı hayırlı olsun. İkinci yarılar, ilk yarılardan daha zor oluyorlar.

Süper Kupa'da oynadık, Türkiye Kupası oynadık. Yeni gelen, ayrılan, beklediğimiz oyuncular var.

Ligin en zor deplasmanlarından birisi. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor ama ikinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz.

Takımım hazır. Sakatlarımız var ama şu anda şikayetçi olacağım bir durum yok. Takımda ve kulübede oyuncularımız var. Maça hazırız. Hafta boyu taç, duran toplar, geçişler, top bizdeyken olan durumların tekrarını yaptık ve çalıştık. Hazırız, kazanmak için buradayız. Umarım kazasız belasız kazanırız.

