Trabzonspor'da Fatih Tekke: Sakatlıklarımız var ama...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN O SÖZLERİ:

Önce bütün takımlara, oyunculara, camialara ikinci yarı hayırlı olsun. İkinci yarılar, ilk yarılardan daha zor oluyorlar.

Süper Kupa'da oynadık, Türkiye Kupası oynadık. Yeni gelen, ayrılan, beklediğimiz oyuncular var.

Ligin en zor deplasmanlarından birisi. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor ama ikinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz.

Takımım hazır. Sakatlarımız var ama şu anda şikayetçi olacağım bir durum yok. Takımda ve kulübede oyuncularımız var. Maça hazırız. Hafta boyu taç, duran toplar, geçişler, top bizdeyken olan durumların tekrarını yaptık ve çalıştık. Hazırız, kazanmak için buradayız. Umarım kazasız belasız kazanırız.